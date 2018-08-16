Самолет с российскими туристами экстренно сел в аэропорту Турции

Российский самолет, выполняющий рейс из Туниса в Ростов-на-Дону, был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту турецкой Антальи. Как отмечает «Интерфакс», у борта возникли проблемы с двигателем.

Из-за внештатной ситуации командир судна был вынужден просить экстренную посадку в ближайшей авиагавани. Ей оказался аэропорт Антальи. Отмечается, что на борту самолета находилось более 150 россиян, возвращавшихся с отдыха в Тунисе.

Для того, чтобы наши соотечественники смогли вернуться домой, перевозчик предоставил резервный борт.