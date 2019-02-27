Самолет с россиянами вынужденно сел из-за пакистано-индийского конфликта

Самолет «Аэрофлота» совершил вынужденную посадку в Ташкенте из-за инцидента в небе Кашмира. Boeing 777−312 не смог выполнить рейс Москва — Бангкок из-за того, что власти Пакистана закрыли своё воздушное пространство после того, как были сбиты два истребителя ВВС Индии, передает «Свободная пресса» со ссылкой на РИА Новости.

Это боестолкновение в небе случилось после того, как ВВС Индии сбили пакистанский истребитель F-16, который, предположительно, нарушил воздушное пространство страны. Как отмечает Утро.ру , пилот успел катапультироваться, однако о его состоянии не сообщается.

В сети появилось видео с места крушения индийских боевых самолетов, а также запись допроса пилота индийских ВВС. Вслед за Пакистаном своё воздушное пространство частично закрыла и Индия.

Отношения Нью-Дели с Исламабадом резко обострились после 14 февраля, когда террорист-смертник подорвал автобус с полицейскими, в результате чего погибли более 40 человек. В след за этим, 25 февраля индийские истребители атаковали лагерь террористической группировки, которая взяла на себя ответственность за нападение на автобус. Лидер Пакистана Ариф Алви предупредил, что всё это может привести к войне.