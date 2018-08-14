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Самолет с отказавшим двигателем сел во «Внуково»

14 Августа 2018 в 14:59
Самолет с отказавшим двигателем сел во «Внуково»

Самолет, на борту которого находилось порядка пятисот российских туристов, сел в Москве с отказавшим двигателем. Об этом сообщает телеканал «360», ссылаясь на источник в экстренных службах. Отмечается, что Boeing-747 выполнял чартерный рейс из кипрской Ларнаки в столичный аэропорт «Внуково».

Командир судна – в связи с возникшей во время полета неисправностью – принял решение отключить один из двигателей. Технологические возможности судна позволяли ему добраться до Москвы и совершить благополучную посадку с одним неработающим двигателем.

Экипаж подчеркнул, что командир держал ситуацию под контролем, напомнив, что всего у Boeing-747 четыре двигателя.

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