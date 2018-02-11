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Самолет с 71 пассажиром на борту разбился в Подмосковье

11 Февраля 2018 в 15:45
Самолет с 71 пассажиром на борту разбился в Подмосковье

В Раменском районе Подмосковья обнаружен пропавший ранее с радаров самолет Ан-148. Об этом сообщил журналистам источник в экстренных службах.

По его словам, место падения лайнера обнаружено с воздуха. Спасатели к нему еще не добрались.

«Лежит в поле в Раменском районе, спасатели еще не добрались», — сказал источник, слова которого приводит Газета.ру.

Самолет «Саратовский авиалиний», на борту которого был 71 пассажир, вылетел в Орск в воскресенье днем из московского аэропорта «Домодедово». Вскоре после взлета лайнер пропал с экранов радаров.

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