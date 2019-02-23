Самолет-разведчик США пролетел над Россией

Военный разведывательный самолет военно-воздушных сил США пролетел над территорией России. Информацию об этом сообщал портал PlaneRadar.

PlaneRadar разместил скриншоты карты, на которой зафиксировано воздушное судно Boeing OC-135B с бортовым номером 61-2670. Судя по координатам, самолет был замечен недалеко от Читы, сообщает Газета.ru.

Разведывательный полет был совершен в рамках действия Договора по открытому небу. Согласно документу, страны-участницы договора имеют право совершать подобные полеты с целью сбора информации о военных объектах.

Ранее Минобороны РФ совершил перехват американского самолета-разведчика P-8A Poseidon над Балтийским морем российским истребителем Су-27. Заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама», заслуженный военный лётчик, генерал-майор Владимир Попов в эфире НСН заподозрил американский самолет-разведчик в дурных замыслах