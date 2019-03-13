Самолет разбился в штате Огайо

Двухмоторный самолет Piper упал на жилой дом около американского городка Мадейра (штат Огайо), передает ТАСС.

По предварительным данным, пилот погиб. В доме, на который упал самолет, никто не пострадал.

Сотрудники Федерального авиационного управления США направлены на место катастрофы с целью установить ее обстоятельства и выяснить причину.

Ранее сообщалось, что 4 февраля на дне пролива Ла-Манш у острова Гернси в ходе частной поисковой операции под руководством океанографа Дэвида Мирнса были обнаружены обломки самолёта Piper PA-46 Malibu, на борту которого летел футболист Эмилиано Сала. Позже с помощью дистанционно управляемой подводной видеокамеры было обнаружено одно тело, но его принадлежность сразу не была установлена. 7 февраля обнаруженное тело было извлечено из обломков самолёта. В тот же день полиция Дорсета объявила о том, что оно принадлежит Сале.