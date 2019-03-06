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Самолет президента Венесуэлы прилетел на Кубу

6 Марта 2019 в 00:47
Самолет президента Венесуэлы прилетел на Кубу

Самолет ВВС Венесуэлы Airbus A-319 президента Венесуэлы Николаса Мадуро совершил перелет из аэропорта Каракаса в Гавану, следует из данных западных авиационных ресурсов, передает «Интерфакс».

Официальных сообщений о планируемом визите главы Венесуэлы на Кубу не поступало.

Комментариев от ближайшего окружения Мадуро пока не поступало.

Политический кризис в Венесуэле продолжается уже несколько недель. Ранее глава венесуэльского парламента Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом страны и принес присягу на улице перед своими сторонниками. После этого США, Канада, большинство стран Латинской Америки и Европы признали Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Ряд государств, в том числе Россия, продолжает признавать легитимность президента Николаса Мадуро.

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