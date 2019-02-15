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Самолет МЧС доставил на лечение в Москву и Санкт-Петербург тяжелобольных детей из Ростова-на-Дону

15 Февраля 2019 в 22:14

Самолет Ил-76 МЧС России доставил 11 тяжелобольных детей из Ростова-на-Дону на лечение в Москву и Санкт-Петербург, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе ведомства.

Эвакуация проводилась во взаимодействии с фондом «Справедливая помощь» Елизаветы Глинки.

На протяжении всего авиарейса пациентов сопровождали специалисты «Центроспаса», Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава России и Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

Исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка погибла 25 декабря 2016 года: при вылете из Сочи потерпел катастрофу Ту-154, жертвами авиапроисшествия стали 92 человека. В числе пассажиров были члены Ансамбля песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова, которые должны были дать концерты в расположении российских военных баз в Сирии. Глинка сопровождала гуманитарный груз — около тонны медикаментов, предназначенных для университетского госпиталя в Латакии.

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