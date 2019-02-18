Самолет из Китая аварийно сел в Уфе

Грузовой самолёт Ил-76 из китайского Шэньяна с девятью членами экипажа и грузом на борту приземлился в аэропорту Уфы, не спустив одно шасси, сообщил на оперативном совещании правительства Башкирии глава комитета по транспорту Тимур Мухаметьянов.

По его словам, инцидент произошел на прошлой неделе в международном аэропорту Уфы.

Члены экипажа не пострадали. Происшествие не повлияло на режим работы авиаузла, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что самолёт, следовавший из Санкт-Петербурга в Анталию был вынужден совершить экстренную посадку в Сочи. Один из пассажиров судна в состоянии алкогольного опьянения во время полёта избил стюардессу, ей потребовалась срочная медицинская помощь. Несмотря на то, что случаи внештатных ситуаций на борту участились в последнее время, в авиаотрасли не видят повода для введения дополнительных мер соблюдения безопасности в воздухе.



Фото: ufavesti.ru