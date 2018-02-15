Четверг
15 февраля
USD 57.59
EUR 71.23
Горячие новости

Самолет экстренно сел в Перми из-за захворавшей стюардессы

15 Февраля 2018 в 16:08
Самолет экстренно сел в Перми из-за захворавшей стюардессы

В Перми из-за острого приступа аппендицита у стюадрессы экстренную посадку совершил самолет, направлявшийся из Новосибирска в Москву. Как сообщает Ura.ru, бортпроводнице стало не по себе практически сразу после того, как самолет оторвался от земли. Медик, оказавшийся среди пассажиров, посчитал, что «до Москвы девушка дотянет». Однако затем ее состояние стало ухудшаться.  Командир воздушного судна принял решение экстренно садиться. Бортпроводницу госпитализировали в одну из пермских больниц. Карета скорой помощи ожидала ее в аэропорту. Самолет продолжил полет в российскую столицу.

Ранее сайт «Подмосковье сегодня» сообщал, что в питерском аэропорту Пулково экстренно приземлился самолет, следовавший из Москвы в Лос-Анджелес. У пассажира на его борту обострилось воспаление легких, его доставили в больницу.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.