Самолет экстренно сел в Перми из-за захворавшей стюардессы

В Перми из-за острого приступа аппендицита у стюадрессы экстренную посадку совершил самолет, направлявшийся из Новосибирска в Москву. Как сообщает Ura.ru, бортпроводнице стало не по себе практически сразу после того, как самолет оторвался от земли. Медик, оказавшийся среди пассажиров, посчитал, что «до Москвы девушка дотянет». Однако затем ее состояние стало ухудшаться. Командир воздушного судна принял решение экстренно садиться. Бортпроводницу госпитализировали в одну из пермских больниц. Карета скорой помощи ожидала ее в аэропорту. Самолет продолжил полет в российскую столицу.

Ранее сайт «Подмосковье сегодня» сообщал, что в питерском аэропорту Пулково экстренно приземлился самолет, следовавший из Москвы в Лос-Анджелес. У пассажира на его борту обострилось воспаление легких, его доставили в больницу.