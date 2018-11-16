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Самолет «British Airways» экстренно приземлился в Берлине

16 Ноября 2018 в 20:35
Самолет «British Airways» экстренно приземлился в Берлине

Самолет авиакомпании «British Airways», летевший из Москвы в Лондон, экстренно приземлился в берлинском аэропорту «Тегель», сообщает «Интерфакс».

«Мы называем это технической промежуточной посадкой», - сказал пресс-секретарь объединения берлинских аэропортов FBB Даниэль Толксдорф.

Источник в авиадиспетчерских службах сообщил, что самолет мог экстренно приземлиться в Берлине из-за разгерметизации.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее НСН сообщала, что стюардесса в Великобритании Люси Саржант подала в суд на «British Airways». Она требует от авиакомпании компенсацию в 750 тысяч фунтов и утверждает, что за время работы у нее появился страх полетов. Бортпроводница заявила, что несколько лет назад стала очевидцем того, как во время рейса загорелся один из двигателей аэробуса и на борту началась паника. Лайнер вернулся в аэропорт вылета, пассажиров и экипаж эвакуировали с помощью надувных трапов. 

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