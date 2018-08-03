«Самая смешная пара России» решила разделить имущество

72-летний народный артист РСФСР Евгений Петросян и 65-летняя заслуженная артистка России Елена Степаненко делят в Хамовническом суде столицы совместно нажитое имущество, передает Агентство «Москва».

Исковое заявление, поданное Степаненко 4 июля, будет рассмотрено в суде 6 августа в 10:50.

Петросян сказал, что ему ничего не известно об иске. Также артист отказался комментировать сведения о разводе. Степаненко также отказалась отвечать на вопросы, сославшись на репетицию.

Разные СМИ неоднократно в течение последних лет писали о разводе Официально «самая смешная пара России» о своем разводе не объявляла.