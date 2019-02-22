Самарский губернатор углубился в проблемы ритуальных услуг

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил главе города Самары Елене Лапушкиной и региональному департаменту по борьбе с коррупцией и мэру Самары разобраться в ситуации, в результате которой гроб с покойным жителем Самары оказался у здания областного правительства.

По мнению мэрии Самары, данная ситуация является провокацией, сообщает «Интерфакс».

Ранее в интернете была опубликовала видеозапись, на которой у здания правительства Самарской области стоит гроб с телом, а находящаяся рядом женщина рассказывает о странных приключениях покойного по пути на некрополь. Таким образом родные, видимо, хотели привлечь внимание властей к своей проблеме: якобы им не дали похоронить умершего еще 6 февраля родственника на городском кладбище в Рубежном.