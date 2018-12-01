Сахалинский подросток погиб при прыжке с парашютом

На Сахалине расследуется гибель 14-летнего подростка, который погиб, совершая свой первый прыжок с парашютом. Как сообщили в СК РФ, ЧП случилось в Корсаковском районе Сахалинской области.

Отмечается, что тренировочные прыжки 1 декабря на аэродроме «Пушистый» совершали воспитанники парашютной секции «Центр технических видов спорта».

«Во время прыжка с парашютом был смертельно травмирован 14-летний спортсмен-парашютист. По предварительным данным, у подростка не раскрылся основной парашют. От полученных при падении телесных повреждений несовершеннолетний погиб», — говорится в сообщении.

По данному факту проводится расследование, происходит изъятие документации и допрос лиц, которые несут ответственность за организацию тренировочных прыжков.

Ранее похожий инцидент произошел в Ханты-Мансийском автономном округе. Тогда во время прыжка инструктора с ребенком основной парашют не раскрылся, а запасной раскрылся слишком поздно, пишет RT.