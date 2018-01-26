Саакашвили запретили выходить из дома в ночное время

Киевский суд запретил экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили покидать дом в ночное время суток. Чтобы проконтролировать его передвижения, его обязали носить электронный браслет. Соответствующее решение было принято Киевским апелляционным судом.

«Избрать для Саакашвили М.Н. меру пресечения в виде домашнего ареста с 22:00 до 7:00 с обязательством носить электронный браслет», - цитирует решение суда УНН.

Ранее Генпрокуратура Украины попросила заключить Михаила Саакашвили под домашний арест. В то же время в Грузии до сих пор надеются на выдачу политика.