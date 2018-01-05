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Саакашвили заочно получил 3 года тюрьмы по делу о «злоупотреблению полномочиями»

5 Января 2018 в 11:44
Саакашвили заочно получил 3 года тюрьмы по делу о «злоупотреблению полномочиями»

Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили вынесли приговор. Его признали виновным по делу «о злоупотреблении служебными полномочиями». Тбилисский городской суд заочно приговорил политика к трем годам заключения.

По информации следователей, Саакашвили в 2009 году, занимая пост президента Грузии, помиловал четырех полицейских, осужденных за убийство сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани.

В настоящее время Саакашвили, бежавший из Грузии в 2013 году, находится в Киеве. Ранее в МИД Украины заявили, что не ведут переговоры об экстрадиции Саакашвили в Тбилиси, пишет RT.

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