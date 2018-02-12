Саакашвили задержали в киевском ресторане «Сулугуни»

Бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили задержали в ресторане «Сулугуни» в Киеве. Об этом рассказал соратник политика, депутат Верховной рады Украины Юрий Деревянко, сообщает РИА Новости.

Адвокат Саакашвили Павел Богомазов заявил, что политика задержала Государственная пограничная служба Украины.

В понедельник в Киеве в рамках экстрадиционной проверки должен пройти допрос Михаила Саакашвили. Ранее сам политик заявлял, что украинские власти подготовили документы для его депортации в Польшу, откуда он прибыл в сентябре 2017 года на территорию Украины.