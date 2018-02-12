Саакашвили выдворен в Польшу

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого накануне задержали в одном из ресторанов Киева, был депортирован в Польшу.

«Данное лицо находилось на территории Украины незаконно, а потому, с соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушив отечественное законодательство», — говорится в сообщении ведомства.Напомним, что в сентябре 2017 года Саакашвили со своими сторонниками буквально прорвался через польско-украинскую границу. Позднее он был задержан правоохранительными органами Украины, но после начавшихся волнений и пикетов, был отпущен на свободу.