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Саакашвили выдворен в Польшу

12 Февраля 2018 в 19:05
Саакашвили выдворен в Польшу

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, которого накануне задержали в одном из ресторанов Киева, был депортирован в Польшу.

«Данное лицо находилось на территории Украины незаконно, а потому, с соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушив отечественное законодательство», — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что в сентябре 2017 года Саакашвили со своими сторонниками буквально прорвался через польско-украинскую границу. Позднее он был задержан правоохранительными органами Украины, но после начавшихся волнений и пикетов, был отпущен на свободу.  

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