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Саакашвили создаст аналог «Миротворца» для сторонников Порошенко

4 Февраля 2018 в 18:39
Саакашвили создаст аналог «Миротворца» для сторонников Порошенко

Экс-президент Грузии и лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили намерен создать сайт-аналог «Миротворца», куда будут вноситься данные сторонников действующего президент Украины Петра Порошенко.

Такое предложение политик сделал на митинге в центре Киева в воскресенье. По его словам, было бы неплохо узнать и опубликовать адреса всех депутатов Верховной Рады, которые не желают голосовать за отставку президента, и ездить к ним «на разговор».

На митинг, организованный Саакашвили, пришли 2,5 тысячи человек. Экс-губернатор Одесской области в очередной раз призвал Порошенко уйти в отставку и пообещал до 18 февраля назвать состав альтернативного правительства Украины, пишет РИА Новости.

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