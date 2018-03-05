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Саакашвили собирается участвовать в президентских выборах в Грузии

5 Марта 2018 в 10:40
Саакашвили собирается участвовать в президентских выборах в Грузии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас находится в Нидерландах, призвал своих сторонников делать все, чтобы вернуться во власть.

Так опальный политик обратился к своим грузинским однопартийцам из «Единого национального движения». Он призывает их начать переговоры с другими партиями для выдвижения на предстоящих в октябре президентских выборах единого кандидата от оппозиции. Главная задача Саакашвили – вернуться во власть уже в нынешнем году. Для этого нужно «обрушить правление Бидзина Иванишвили.

Выборы пятого президента Грузии пройдут в октябре 2018 года, в стране начали активно готовиться к избирательным процессам, пишет Газета.ру. При этом нынешний глава государства Георгий Маргвелашвили не обозначил своей позиции и не заявил, что будет участвовать в кампании. А вот Иванишвили, возможно, выдвинет свою кандидатуру на предстоящих выборах. Такую вероятность не исключила экс-председатель парламента Грузии, лидер оппозиционной партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе.

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