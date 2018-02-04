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Саакашвили со сторонниками устроил вече в центре Киева

4 Февраля 2018 в 15:09
Саакашвили со сторонниками устроил вече в центре Киева

Сторонники экс-президента Грузии, лидера украинской партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили устроили народное вече на Европейской площади Киева. Перед этим они прошли маршем по центральным городом с требованием импичмента президента страны Петра Порошенко.

Как пишет РИА Новости, с вязи с массовыми акциями в центре Киева усилены меры безопасности.

Ранее Саакашвили заявлял журналистам, что Порошенко до такой степени его боится, что «надел железные памперсы» и приказал собрать сцену на Крещатике, лишь бы не дать провести «марш за импичмент», пишет Газета.ру

 

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