Саакашвили со сторонниками устроил вече в центре Киева

Сторонники экс-президента Грузии, лидера украинской партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили устроили народное вече на Европейской площади Киева. Перед этим они прошли маршем по центральным городом с требованием импичмента президента страны Петра Порошенко.

Как пишет РИА Новости, с вязи с массовыми акциями в центре Киева усилены меры безопасности.

Ранее Саакашвили заявлял журналистам, что Порошенко до такой степени его боится, что «надел железные памперсы» и приказал собрать сцену на Крещатике, лишь бы не дать провести «марш за импичмент», пишет Газета.ру