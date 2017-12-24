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Саакашвили прокомментировал акцию сторонников Порошенко на Майдане

24 Декабря 2017 в 17:35
Саакашвили прокомментировал акцию сторонников Порошенко на Майдане
Экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал акцию сторонников президента Украины Петра Порошенко «Кофе на Крещатике».

«Когда действующий президент самой большой страны в Европе не может собрать больше людей в свою поддержку, чем сегодня собралось на главной площади страны, а, по его мнению, это ему сейчас больше всего и нужно, ему пора всерьёз задуматься о своих ближайших перспективах», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Политик также отметил, что будучи президентом Грузии, собирал большее количество сторонников «в любом селе», не раздавая им конфеты и кофе.

«Сегодняшний день неоспоримо доказал: страна уже активно задумалась о своих перспективах без этого президента», — подчеркнул Саакашвили.

Ранее на Майдане в Киеве в противовес акциям Саакашвили собрались сторонники Порошенко. Им раздавали горячие напитки и сладости от компании украинского лидера Roshen.


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