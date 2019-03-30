Саакашвили признался, зачем жевал галстук в эфире

Михаил Саакашвили. Фото: youtube.com

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили раскрыл тайные мотивы, которые им двигали, когда Саакашвили в прямом эфире жевал галстук во время вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году. Об этом он рассказал в ходе интервью Дмитрию Гордону .

Саакашвили заявил, что не знал о режиме съемки в прямом эфире, поэтому вел себя, как будто находится один. Бывший грузинский президент признался, что привычка жевать галстуки появилась с детства.

«Эта привычка у меня еще с «Артека»: уже там к галстуку я был неравнодушен», — цитируют слова политика Известия.

Напомним, 8 августа 2008 года Грузия напала на Южную Осетию. За пять дней войны погибли более тысячи человек. Россия в этом конфликте поддержала Южную Осетию и 26 августа признала суверенитет страны.