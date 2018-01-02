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Саакашвили позвал сторонников на акцию протеста, от которой сам «откосил»

2 Января 2018 в 15:14
Саакашвили позвал сторонников на акцию протеста, от которой сам «откосил»

Экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили призвал соратников прийти на акцию протеста и требовать «справедливости» по делу об убийстве украинской правозащитницы Ирины Ноздровской. Акция проходит у зданий МВД и СБУ в Киеве, на ней, по данным полиции, присутствуют порядка 250 человек.

«Завтра возмущённые граждане идут к МВД и СБУ требовать справедливости. Я призываю присоединиться к ним всех неравнодушных. Буду ли я завтра среди них? Буду. Душой и сердцем. Я буду с вами, но не рядом и не на трибуне. Придут мои соратники и друзья», — написал Саакашвили на своей страничке в Facebook.

Политик объяснил, что отказывается от участи в акции протеста из-за страха быть обвиненным в использовании смерти правозащитницы для собственной выгоды.

Ранее сообщалось, что следствие допросило уже 50 человек по делу об убийстве Ноздровской, пишет RT.

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