Саакашвили пообещал найти на Украине «триста спартанцев»

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили, которого сегодня допрашивала СБУ, пообещал в четверг, 11 января, начать тур по Украине, чтобы найти «триста спартанцев» - новых управленцев для страны. Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

«Я собираюсь с завтрашнего дня ездить по стране. Мы должны найти людей для новой власти. Я намерен найти «триста спартанцев». Мы должны найти людей, которые будут управлять страной другими методами», - заявил политик.

Сегодня Саакашвили был на допросе в СБУ в качестве свидетеля по делу о событиях у Октябрьского дворца в Киеве 17 декабря прошлого года.