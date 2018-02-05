Саакашвили подтвердили в Киеве отказ в статусе беженца

Суд в Киеве отклонил жалобу экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили на решение суда первой инстанции, отказавшего ему в статусе лица, нуждающегося в защите. Об этом пишет «РИА Новости».

Суд постановил оставить в силе решение Окружного административного суда без изменений, говорится в сообщении.

Напомним, что об отказе миграционной службы Украины предоставить Саакашвили статус беженца стало известно в октябре 2017 года. Об этом заявил генпрокурор страны Юрий Луценко.