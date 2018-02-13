Саакашвили не будет просить политического убежища в Польше

Михаил Саакашвили не намерен просить политического убежища в Польше, передает «Синьхуа»,

В то же время адвокат политика Руслан Чернолуцкий сообщил, что защита намерена обратиться в суд для признания незаконными действий Государственной миграционной службы, Госпогранслужбы и МВД Украины по «возвращению» лидера «Движения новых сил» «в страну предыдущего пребывания».

В понедельник Михаил Саакашвили задержали в Киеве и выдворили в Польшу.

В настоящее время политик находится в гостинице в Варшаве.

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили ранее заявил, что намерен вернуться на Украину «легальным путем».