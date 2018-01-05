Саакашвили назвал вынесенный ему приговор «противоречащим здравому смыслу»

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о «полной незаконности» приговора, вынесенного ему Тбилисским судом. Об этом беглый политик сообщил на своей страничке в Facebook.

«Судить президента за использование права на помилование, которое никак не ограничено, говорит о полностью политическом характере этого процесса», — написал он в своём Facebook.

Заочное осуждение на три года лишения свободы Саакашвили назвал «противоречащим всем международным нормам и здравому смыслу». Он утверждает, что грузинская власть за пять лет «не нашла» на него «ничего существенного».

«Но этот «приговор», так же как и параллельный процесс в Киеве, показывает, что олигархические власти на Украине и в Грузии действуют синхронно и в полной координации друг с другом против меня как лидера борьбы против коррупции, олигархата и грабежа народа», — добавил политик.

Ранее сообщалось, что Тбилисский суд заочно приговорил Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу о «злоупотреблении служебными полномочиями», пишет RT.