Саакашвили грозит экстрадиция в Грузию

Киевский апелляционный административный суд подтвердил решение нижестоящей инстанции, которая признала правомерным отказ управления Государственной миграционной службы Украины в Киевской области предоставить статус лица, нуждающегося в дополнительной защите, Михаилу Саакашвили.

Адвокат Саакашвили Руслан Чернолуцкий заявил, что вердикт открывает перед украинскими властями возможность экстрадировать политика на родину, сообщает «Синьхуа».

50-летний Михаил Николаевич Саакашвили — грузинский и украинский государственный и политический деятель. Президент Грузии с 25 января 2004 года по 25 ноября 2007 года и с 20 января 2008 года по 17 ноября 2013 года, председатель партии Единое национальное движение, один из лидеров «Революции роз», в результате которой был отстранён от власти Эдуард Шеварднадзе. Глава наблюдательного совета реформы государственных предприятий Украины с 15 июня 2015 года, советник Президента Украины с 13 февраля 2015 года по 9 ноября 2016 года, председатель Совещательного международного совета реформ Украины с 13 мая 2015 года. Председатель Одесской областной государственной администрации (30 мая 2015 — 9 ноября 2016). Активный участник и лидер протестов против режима Петра Порошенко на Украине с 2016 года.