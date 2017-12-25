Саакашвили боится выдворения с Украины

Михаил Саакашвили написал в «Фейсбуке», что имеет сведения о том, что украинские власти намерены отказать ему в статусе «лица, требующего дополнительной защиты», создав условия для экстрадиции.

Саакашвили проходит в качестве обвиняемого по четырем уголовным делам. Ему, в частности, инкриминируют превышение служебных полномочий и растрату госсредств, сообщает «Синьхуа».

Как ранее сообщалось, экс-президент Грузии и действующий украинский оппозиционный политик Михаил Саакашвили через своего адвоката подал запрос о предоставлении временного вида на жительство в Нидерландах.

При этом 21 декабря Саакашвили заявил, что не нуждается в нидерландской визе. По словам политика, он «в любой момент» может выехать в любую европейскую страну, сообщает ТАСС.

В настоящее экс-президент Грузии находится на Украине.