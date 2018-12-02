S7 проверит самолет, на котором летели музыканты «Чайф»

Авиакомпания S7 прокомментировала инцидент на борту самолета Новосибирск-Екатеринбург с неисправной системой кондиционирования. Представитель авиаперевозчика Анна Бажина заявила журналистам, что самолет проверят техники.

«Самолет после рейса поставили на техническую базу, сейчас специалисты с ним разбираются, выясняют причину. Могу только подтвердить, что действительно на протяжении всего полета была высокая температура в салоне», - сообщила РЕН ТВ представитель S7.

Ранее, как сообщала НСН, в Сети появилось снятое очевидцами видео, на котором лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин скандалит с бортпроводниками в самолете, требуя установить нормальную температуру воздуха в салоне. Позднее музыкант объяснил, что на борту были явные неполадки с системой кондиционирования, пахло горелой проводкой, а из вентиляции дул то горячий воздух, то ледяной. Шахрин назвал этот полет «самым ужасным в жизни». При этом он добавил, что претензий к авиакомпании группа не имеет.