S7 не прекращает полеты Boeing-737 MAX-8 после катастрофы в Эфиопии

Российская авиакомпания S7 не будет приостанавливать эксплуатацию Boeing-737 MAX-8 после катастрофы самолёта этой серии в Эфиопии. Об этом сайту KP.RU сообщили в пресс-службе авиаперевозчика. Как подчеркнули в S7, компания Boeing пока не выдавала никаких рекомендаций о запрете полётов с учётом расследования эфиопской трагедии.

Лайнер Ethiopian Airlines разбился накануне утром в пяти десятках километров от столицы Эфиопии Аддис-Абебы. Погибли все 157 человек, которые находились на борту. Среди жертв катастрофы – трое граждан Российской Федерации.

После ЧП ряд авиакомпаний, а также Китай временно запретили полёты Boeing-737 MAX-8. Лайнеры этого типа есть у трех российских авиакомпаний – Utair (30 единиц), «Уральские авиалинии» (14) и S7 (9). В октябре 2018 года такой же самолет разбился в Индонезии — тогда погибли 189 человек. Причины аварии до сих пор не названы.

Как пояснил Ura.ru авиаэксперт, бывший командир воздушного судна Александр Романов, приостановка полетов на время расследования авиакатастрофы – обычная практика. По его словам, не понятно, почему этого не сделали отечественные авиакомпании.