S7 Airlines временно прекратит эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX

S7 Airlines планирует приостановить полеты на лайнерах Boeing Boeing 737 MАХ до расследования причин крушения самолета эфиопского перевозчика Ethiopian Airlines, сообщили Агентству «Москва» в пресс-службе авиакомпании.

«Весь парк S7 Airlines состоит из 96 воздушных судов, из них - два лайнера Boeing 737 MAX», - говорится в сообщении.

Самолет Boeing 737 MАХ 8 авиакомпании Ethiopian Airlines потерпел крушение после взлета из аэропорта Аддис-Абебы утром 10 марта. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Все они погибли. В самолете было трое россиян.

фото: moika78.ru