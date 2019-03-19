С Ривой Левите простятся в Нижнем Новгороде

Прощание с театральным режиссером и педагогом, заслуженным деятелем искусств РФ, вдовой народного артиста РСФСР Вацлава Дворжецкого, мамой актера Евгения Дворжецкого Ривой Яковлевной Левите состоится 21 марта 2019 года в 11-00 в Нижегородском театральном училище им. Е.А.Евстигнеева по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Варварская, д.3а.

Рива Яковлена родилась 1 октября 1922 года.



Училась в Московском юридическом институте. В 1945 году окончила студию под руководством Ю. А. Завадского (при театре им. Моссовета), а в 1950 году - режиссерский факультет ГИТИСа (курс Н. В. Петрова).

Работала режиссером в Омском и Саратовском драмтеатрах, в Горьковской филармонии. В 1959-1982 годах - режиссер Горьковского ТЮЗа.Педагог Нижегородского театрального училища им. Е. А. Евстигнеева (с 1982 года - заведующая отделением «Актёр драматического театра», руководитель курса).

Автор книги «Вацлав Дворжецкий – династия».

Как напоминает НСН, ранее в Москве скончался актер Виталий Ендовицкий, известный российскому зрителю по работам в таких сериалах, как «Универ», «След», «Маруся», «Катина любовь» и других. 49-летний артист умер в одной из столичных больниц после перенесенного инсульта.

