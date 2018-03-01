С писательницей Ларисой Васильевой простятся 2 марта

Департамент культуры города Москвы и коллектив музейно-мемориального комплекса «История танка Т-34» сообщили о кончине основоположника и президента музея, поэта, писателя, общественного деятеля Ларисы Васильевой. Прощание с Ларисой Николаевной состоится 2 марта с 09:45 в музейно-мемориальном комплексе «История танка Т-34» (Московская область, Дмитровское направление, деревня Шолохово, дом 89А) и с 12:30 до 13:30 на Троекуровском кладбище (Москва, ул. Рябиновая, дом 24).

Лариса Николаевна родилась 23 ноября 1935 года в Харькове в семье инженера Николая Алексеевича Кучеренко, одного из создателей серии танков БТ и Т-34. В 1958 году окончила филологический факультет МГУ. Начала писать с детства, одно стихотворение было опубликовано в газете «Пионерская правда». Первые «взрослые» стихи Ларисы Васильевой увидели свет в журналах «Юность», «Молодая гвардия», «Москва». Печатается с 1957 года. Автор более двадцати поэтических сборников и поэм.

Прожив более пяти лет в Великобритании вместе с мужем, корреспондентом газеты «Известия» Олегом Васильевым, написала серию очерков «Альбион и тайна времени».

В 1983 году вышла в свет книга «Книга об отце» — роман-воспоминание об отце, результат упорных поисков и многочисленных встреч с ветеранами — танкостроителями и танкистами. На основе материалов, присланных читателями, Ларисой Васильевой был создан домашний музей «История тридцатьчетвёрки», который 2 мая 1985 года принял первых посетителей.

В 1993 году вышла документальная книга «Кремлёвские жёны». В художественно-публицистическом исследовании «Дети Кремля» (1997) рассказала о судьбе детей Л. Б. Каменева, И. В. Сталина, С. М. Будённого, Л. М. Кагановича, Н. С. Хрущёва и др.

Произведения Ларисы Васильевой переведёны на несколько иностранных языков.



