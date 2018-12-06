С народной артисткой России Галиной Анисимовой простятся 10 декабря

Прощание с народной артисткой РСФСР Галиной Анисимовой пройдет 10 декабря в родном для нее Московском театре имени Маяковского, передает ТАСС.

В 11 часов начнется гражданская панихида, в 14 часов пройдет кремация в Николо-Архангельском крематории. Похороны позднее состоятся на Ваганьковском кладбище.

Анисимова скончалась сегодня на 90-м году жизни.

Как отметил глава СТД Александр Калягин, «несмотря на свой почтенный возраст, она оставалась актрисой до самого последнего дня, прекрасной, блистательной актрисой, красивой женщиной, которая продолжала играть сразу в нескольких сложных спектаклях родного театра, театра, куда поступила на службу более 60 лет назад».

Галина Александровна училась во ВГИКе на курсе Бориса Бабочкина и Нины Алисовой, а затем перешла в театральное училище имени Щукина, где попала на курс Цецилии Мансуровой.

После окончания обучения в 1952 году Галина Александровна навсегда связала свою жизнь с Театром Маяковского. Народная артистка РСФСР сыграла здесь несколько десятков ведущих ролей в самых разных амплуа и самых разных классических и современных пьесах.

Как напоминает НСН, ранее в Москве скончался актер Виталий Ендовицкий, известный российскому зрителю по работам в таких сериалах, как «Универ», «След», «Маруся», «Катина любовь» и других. Как отмечает «Блокнот-Воронеж», 49-летний артист умер в одной из столичных больниц после перенесенного инсульта.

