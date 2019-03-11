С душком. ФСИН рассказала о «новом» видео пыток в колонии Ярославля

В Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Ярославской области прокомментировали новую публикацию «Новой газеты» о нарушениях в местной колонии №1. Как отметили в пресс-службе ведомства, обнародованные видеокадры были обнаружены сотрудниками ФСИН ещё в феврале во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, передает РИА Новости.

Как отмечает Газета.ру , на одном из роликов на полу сидит полуобнаженный гражданин, а вокруг него собрались несколько человек в камуфляжной форме.

Сведения об этих видеозаписях были опубликованы ранее на официальном сайте регионального управления ФСИН, передает RT . Тогда же было принято решение о задержании бывшего временного исполняющего обязанности начальника ИК-1 Ярославля Дмитрия Николаева по делу о применении насилия к заключённым.

20 июля 2018 года на сайте «Новой газеты» появился материал с видео, на котором люди в форме сотрудников ФСИН избивают и оскорбляют мужчину. В последствие стало известно, что речь идёт об осуждённом Евгении Макарове.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении полномочий. По нему под стражу уже отправлены 13 человек.