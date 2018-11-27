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С декабря в Подмосковье стартует зимний спортивный сезон

27 Ноября 2018 в 18:29
С декабря в Подмосковье стартует зимний спортивный сезон

С первого дня зимы в столичном регионе открываются катки, горнолыжные трассы, хоккейные коробки. Как отметили в областном Министерстве спорта, в числе зимних объектов находятся семь горнолыжных курортов в Дмитрове, Балашихе и Раменском районах, почти 300 катков, более 700 хоккейных площадок и 129 трасс для катания на беговых лыжах.

Власти заявили, что если снега будет недостаточно, на помощь придут специальные снежные пушки, установленные на местах. Поклонники активного зимнего спорта оценят новые подъемники, канатные дороги, гостиничные комплексы. Наиболее крупный каток располагается в Жуковском, его площадь составляет около 8 тысяч кв.м, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

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