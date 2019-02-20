С 80-летнего ветерана взыскивают алименты для умершей жены

Жителя Нижнего Тагила, 80-летнего ветерана министерства внутренних дел Юрия Бодрова заставляют выплачивать алименты бывшей супруге, которая скончалась ещё в 2018 году. Как передает Ura.ru , Бодров прожил в браке с женой 40 лет. Однако 3 года назад он развелся с ней, после того как узнал про измены супруги – инвалида.

После этого пенсионер исправно выплачивал бывшей жене алименты по инвалидности до тех пор, пока она не умерла в декабре 2018 года. Несмотря на кончину женщины, с ветерана продолжают списывать деньги, требуя предоставить справку о смерти бывшей благоверной.

В региональной прокуратуре организовали проверку этого случая. В главке МВД по Свердловской области назвали ситуацию «абсурдной».