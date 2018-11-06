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С 21 до 8 под запретом. В Китае строго ограничили компьютерные игры для детей

6 Ноября 2018 в 15:18
С 21 до 8 под запретом. В Китае строго ограничили компьютерные игры для детей
В Китае запретили играть в мобильные игры больше часа в день. Инициатива направлена в первую очередь на то, чтобы дети и подростки перестали проводить слишком много времени за гаджетами, компьютерами и ноутбуками.

Тенденция на данный момент такова, что молодежь настолько увлекаются игрой, что отказывается сна и еды, не выполняют домашние задания.

Теперь маленьким геймерам запрещено играть с 9 вечера до 8 утра.

Впрочем, компьютерные игры вредны не только детям, но и взрослым. Так «Известия» пишут, что недостаток сна из-за сверхурочной работы или учебы плохо влияет на производительность труда россиян. Респонденты аналитического центра НАФИ оценили свою работоспособность из-за недосыпа в 75%.

Член Комитета ГД по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко сообщил на пресс-конференции НСН, что необходимо усилить работу в запрещении компьютерных игр.

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