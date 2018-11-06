С 21 до 8 под запретом. В Китае строго ограничили компьютерные игры для детей

Тенденция на данный момент такова, что молодежь настолько увлекаются игрой, что отказывается сна и еды, не выполняют домашние задания.
Теперь маленьким геймерам запрещено играть с 9 вечера до 8 утра.
Впрочем, компьютерные игры вредны не только детям, но и взрослым. Так «Известия» пишут, что недостаток сна из-за сверхурочной работы или учебы плохо влияет на производительность труда россиян. Респонденты аналитического центра НАФИ оценили свою работоспособность из-за недосыпа в 75%.
Член Комитета ГД по государственному строительству и законодательству Евгений Марченко сообщил на пресс-конференции НСН, что необходимо усилить работу в запрещении компьютерных игр.