С 21 до 8 под запретом. В Китае строго ограничили компьютерные игры для детей

В Китае запретили играть в мобильные игры больше часа в день. Инициатива направлена в первую очередь на то, чтобы дети и подростки перестали проводить слишком много времени за гаджетами, компьютерами и ноутбуками.

Тенденция на данный момент такова, что молодежь настолько увлекаются игрой, что отказывается сна и еды, не выполняют домашние задания.

Теперь маленьким геймерам запрещено играть с 9 вечера до 8 утра.

Впрочем, компьютерные игры вредны не только детям, но и взрослым. Так «Известия» пишут , что недостаток сна из-за сверхурочной работы или учебы плохо влияет на производительность труда россиян. Респонденты аналитического центра НАФИ оценили свою работоспособность из-за недосыпа в 75%.