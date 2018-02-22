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С 2019 года госпроекты будут проходить публичный аудит

22 Февраля 2018 в 18:36
С 2019 года госпроекты будут проходить публичный аудит

Минстрой разработал изменения в законодательство, направленные на внедрение обязательного технологического и ценового аудита (ТЦА) обоснования инвестиций проектов с государственным участием.

Как пояснил замглавы ведомства Хамит Мавлияров, перед принятием решения о строительстве объекта за счет бюджетных средств, застройщик в обязательном порядке должен будет подготовить обоснование инвестиций – документацию. Она должна включать в себя проект задания на архитектурно-строительное проектирование объекта и содержать краткое описание инвестпроекта.

«Обоснование инвестиций и его аудит – мера, которая позволит добиться оптимизации затрат на проектирование и строительство объекта без снижения качества и при сохранении безопасности строительства», - отметил в эфире НСН Хамит Мавлияров.

Все отраженные в обосновании инвестиций решения будут оцениваться на предмет их экономической эффективности и соответствия современному уровню развития техники и технологий.

Срок проведения ТЦА не должен превышать 32 рабочих дня в зависимости от сложности объекта строительства. После этого будет приниматься решение о целесообразности строительства объекта. Материалы обоснования инвестиций и результаты его аудита разместят в единой базе, на основе которой создается электронный портал для общественного обсуждения указанных материалов.

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