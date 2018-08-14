С 1 сентября наземный транспорт в Москве станет бестурникетным

Сергей Собянин поручил убрать все турникеты в наземном транспорте столицы с 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. Там подчеркнули, что для этих целей власти города закупают новые валидаторы, также обучение проходит новый персонал, который будет выполнять функции контроллеров.

Напомним, с начала года турникеты исчезли с 80-ти автобусных маршрутов, а в июне 2018-го на всех трамвайных маршрутах, а это 48 линий. Отмечается, что благодаря нововведению время посадки пассажиров сократилось с пяти минут до 30 секунд. Также благодаря бестурникетному режиму работы жители столицы смогут экономить от пяти до 20 минут в пути.