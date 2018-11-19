РЖД: Забывчивые пассажиры оставили на вокзале семью хомяков

В РЖД рассказали о самых необычных находках, которые в этом году были переданы в камеры хранения столичных вокзалов. Как отмечает агентство «Москва», в их числе оказались лодка-байдарка и коробка с хомяками.

При этом в РЖД подчеркнули, что чаще всего наши соотечественники оставляют сумки, телефоны, зарядные устройства, зонты, а также ключи и даже билеты на поезд. Забывчивых граждан призвали не беспокоиться, поскольку потерянные вещи отправляются камеру хранения вокзала и ждут там своих владельцев в течение 30 суток. За забытыми документами следует обращаться в подразделение полиции.

Напомним, ранее сегодня появились фото новых, более комфортных плацкартных вагонов РЖД, которые планируется запустить в 2019 году. Об этом напоминает Ura.ru.

О новых плацкартных вагонах рассказал генеральный директор РЖД Олег Белозеров в начале октября. Президент РЖД пояснил, что среди рассматриваемых вариантов есть места капсульного типа, которые бы предоставляли пассажирам индивидуальное пространство, а также «пространства-трансформеры», в которых каждый путешественник мог бы формировать свое место для поездки. Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Сергей Тен заявил в эфире НСН, что полностью отказаться от полок в плацкартных вагонах не удастся.