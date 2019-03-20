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РЖД сообщило о бесплатном проезде для ветеранов

20 Марта 2019 в 19:35
РЖД сообщило о бесплатном проезде для ветеранов

Российские железные дороги введут бесплатный проезд для ветеранов Великой Отечественной войны, сообщает Ura.ru. Получить два билета для себя и своего сопровождающего они смогут в течение мая этого года.

С таким предложением выступил глава РЖД Олег Белозеров. Он сообщил, что в период празднования Дня Победы перевозчик желает обеспечить ветеранов бесплатным проездом во всех видах поездов с учетом одного сопровождающего.

Предложение было одобрено премьер-министром Дмитрием Медведевым. Праздничный тариф будет действовать с 1 мая по 31 мая на всех маршрутах поездов РЖД.

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