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Рыбак из США приплыл в Россию и попросил убежища

3 Августа 2018 в 11:44
Рыбак из США приплыл в Россию и попросил убежища
Фото: adabasini.com

Американец приплыл на лодке к берегам РФ и был задержан на Чукотке российскими пограничниками. Инцидент, по данным «Интерфакс», произошел еще 1 августа. По версии задержанного гражданина США, он рыбачил у берегов Аляски, затем решил уплыть в Китай, но случайно оказался у российской границы. При себе у него было водительское удостоверение.

Американец также попросил предоставить ему в России политической убежище. Сообщается, что задержанный может страдать психическим расстройством личности. В ближайшее время мужчину отправят в Анадырь для дальнейшего разбирательства, отмечает Ura.ru.

В Генконсульстве США во Владивостоке заявили, что в курсе данной ситуации, пишет RT. При этом в пограничном Управлении ФСБ РФ по восточному арктическому району и представительстве МИД РФ в Камчатском крае отказались от комментариев по поводу инцидента, сообщает «Свободная Пресса».

Ранее арестованный в Греции по запросу США гражданин РФ Александр Винник написал явку с повинной российскому следствию, напоминает Газета.ру.

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