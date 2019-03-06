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Ряды кандидатов в президенты Украины продолжают редеть

6 Марта 2019 в 23:30
Ряды кандидатов в президенты Украины продолжают редеть

Кандидат в президенты Украины, первый заместитель командующего Сил специальных операций вооруженных сил Сергей Кривонос заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов главы государства в пользу Петра Порошенко.

За Кривоноса, согласно опросам, готовы проголосовать 0,1% населения, передает ТАСС.

Центральная избирательная комиссия Украины 5 февраля зарегистрировала Сергея Кривоноса кандидатом на пост Президента Украины (субъект выдвижения — Политическая партия «Воины АТО»).  

Очередные выборы президента Украины в соответствии с Конституцией Украины назначены Верховной Радой Украины на воскресенье 31 марта 2019 года. Глава государства будет избран путём прямого всеобщего тайного голосования на пятилетний срок. Согласно последним опросам, лидирует в рейтинге актер, шоумен и продюсер Владимир Зеленский, а второе и третье места делят между собой Петр Порошенко и Юлия Тимошенко.

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