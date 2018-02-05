Ряд федераций зимнего спорта РФ отказался от участия в открытии ОИ-2018

Спортсмены ряда олимпийских сборных России не станут принимать участие в церемонии открытия Игр в Пхёнчхане. Так, от торжества отказались биатлонисты, хоккеисты, фигуристы, конькобежцы, саночники, сборная кёрлинга и лыжники.

В ОИ-2018 примут участие всего 169 «атлетов из России». Напомним, что сборная России не получила право на национальную символику и полноценное участие в Играх в связи с допинговым скандалом. Несмотря на решение CAS оправдать ряд российских олимпийцев, МОК не допустил восстановленных в правах спортсменов к соревнованиям.