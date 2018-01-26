РВИО: «Смерть Сталина» представляет россиян «унтерменшами»

В пресс-центре НСН научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков раскритиковал скандальную картину.

«Смерть Сталина» представляет нас «унтерменшами», как в свое время Гитлер. В этом уверен научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.

«Это запущенная провокация против современной России и против исторической памяти. Там все переврано. Там есть отдельные моменты, но в целом все было не так. Это поклеп на нашу историю, моральная порнография. Есть великие люди, над которыми издеваться нельзя, которые принесли нам Победу. Ладно, руководители, но и общество показано откровенно рабским. Это оскорбление наших предков, а значит, и нас, наших потомков. Как Гитлер представлял нас унтерменшами. Так и нас сейчас пытаются показать унтерменшами. Это экстремизм. Во всем должны разобраться юристы», - подчеркнул он на пресс-конференции НСН на тему: «Смех сквозь слёзы: Скандал вокруг комедии «Смерть Сталина»».

Ранее бывший глава Общественного совета при Мункультуры Павел Пожигайло на пресс-конференции НСН заявил, что фильмы, подобные «Смерти Сталина», в России идти не должны.