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Русский язык можно будет изучать в качестве родного

25 Июля 2018 в 13:15
Русский язык можно будет изучать в качестве родного

Государственная дума Российской Федерации приняла в окончательном, третьем чтении закон об изучении родных языков. Этот предмет, включённый в программу учебных заведений, останется обязательным. Отныне родным можно будет выбирать и русский язык, который до этого изучался только в качестве государственного.

Язык образования можно будет свободно выбирать по заявлениям родителей, отмечает RT. Причём не только в школе, но и в детских садов при дошкольном образовании.

К окончательному чтению законопроект был существенно доработан после бурной реакции в регионах. В итоге в текст документа устроил все фракции нижней палаты парламента.

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