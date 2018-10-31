Русский ПЕН-центр возмущён затягиванием «дела Кирилла Вышинского»

Арестованный в мае нынешнего года в Киеве за публикацию острых, но и объективных материалов о ситуации на Украине, журналист Вышинский всё ещё находится в Херсонском СИЗО, напомнила в своём сегодняшнем заявлении пресс-служба Русского ПЕН-центра.

«По словам адвоката, - с которыми нельзя не согласиться, - во всех цивилизованных странах условия содержания Вышинского были бы квалифицированы как пытки, или, в крайнем случае, как преднамеренное нанесение вреда заключённому», - говорится в заявлении.

Русский ПЕН-центр напоминает, что 4 ноября 2018 года заканчивается срок содержания Кирилла Вышинского под стражей.

«Мы требуем немедленного улучшения условий его содержания, а также скрупулёзного, а не поверхностного рассмотрения всех обстоятельств, приведших к задержанию и аресту журналиста! Мы призываем всех честных правозащитников выразить протест, как против условий содержания Кирилла Вышинского, так и против затягивания этого явно надуманного и безосновательного «дела»: ведь по нашим сведениям следователи уже просят продлить его рассмотрение до середины января 2019 года!», - говорится в заявлении.

Ранее НСН сообщала, что возможности обменять Сенцова на Вышинского нет. Ситуацию с украинскими политзаключенными в России по телефону обсудили президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко. В частности, речь шла об украинском режиссере Олеге Сенцове, который был приговорен в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в подготовке теракта в Крыму. Он объявил 14 мая бессрочную голодовку. Позднее на Украине был арестован по подозрению в государственной измене руководитель интернет-портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский. В ходе разговора президенты договорились, что в ближайшее время заключенных посетят уполномоченные по правам человека обеих стран.